Di Canio contentissimo per il gioco dimostrato dai nerazzurri | Ora mi rendo conto che l’Inter di prima era noiosa!

Inter News 24 Di Canio entusiasta per il miglioramento dimostrato dal gioco dell’Inter: le parole dell’ex allenatore sul tecnico rumeno. In vista della prossima sfida contro il Napoli, Paolo Di Canio, ex calciatore e noto commentatore sportivo, ha parlato della trasformazione dell’Inter di Cristian Chivu. Intervistato recentemente, Di Canio ha elogiato l’approccio più verticale e dinamico della squadra nerazzurra, riconoscendo un netto cambiamento rispetto alla scorsa stagione. «L’Inter sta bene, è una squadra più verticale, meno noiosa. Mi stava annoiando in passato devo dirlo, me ne rendo conto ora». 🔗 Leggi su Internews24.com

