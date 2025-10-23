Di Cagli non si scordò mai | Passava qui e ci aggiornava sulle sue ultime iniziative

La scomparsa di Eligio Palazzetti, anche nella sua città di nascita, ha suscitato profondo cordoglio nei più anziani che lo ricordano nei primi anni di gioventù quando abitava con la famiglia in via Celli, nel centro storico. Da Cagli emigrò a Pesaro alla fine degli anni quaranta. A ricordarlo è il suo primo amico d’infanzia, Giuseppe Foresto: "Anche dopo la sua residenza avvenuta da giovane a Pesaro, siamo sempre rimasti amici, un amico da sempre. E mi piace sottolinearlo anche quando era all’apice della sua attività ed ogni volta che passava per Cagli si fermava nella mia officina e mi raccontava e si confidava di tutte le sue iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

