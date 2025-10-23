Deve scontare la pena per maltrattamenti in famiglia rintracciato a Mercato Saraceno e portato in carcere

La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Mercato Saraceno hanno arrestato un 47enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Perugia, dovendo espiare la pena residua di un anno, cinque mesi e 27 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

