Deve scontare la pena per maltrattamenti in famiglia rintracciato a Mercato Saraceno e portato in carcere

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Mercato Saraceno hanno arrestato un 47enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Perugia, dovendo espiare la pena residua di un anno, cinque mesi e 27 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

deve scontare pena maltrattamentiPalma di Montechiaro, arrestato bracciante: deve scontare due anni per maltrattamenti in famiglia - È stato arrestato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Palma di Montechiaro un bracciante ... Segnala scrivolibero.it

Alta Valsugana, deve scontare una pena definitiva: arrestato - Qualche giorno fa, i Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana hanno eseguito un ordine di carcerazione per espiazione di pena definitiva emesso dall’ Ufficio Esecuzioni Penali della Procura del ... Secondo ladigetto.it

deve scontare pena maltrattamentiRapì i figli alla ex e li portò in - Lo scorso 23 settembre un papà egiziano di 47 anni è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per maltrattamenti alla ex compagna italiana. Scrive cremonaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Deve Scontare Pena Maltrattamenti