Deve fare una denuncia ma è sola e non può muoversi da casa | i carabinieri l' aiutano

Triesteprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi a Trieste l’impegno quotidiano dell’Arma dei carabinieri nei confronti dei cittadini in difficoltà si è tradotto in un gesto di concreta vicinanza. Protagonista dei fatti un’anziana donna, non più deambulante, che aveva deciso di vendere la propria automobile, ormai inutilizzata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Deve Fare Denuncia 232