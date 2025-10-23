Deve fare una denuncia ma è sola e non può muoversi da casa | i carabinieri l' aiutano
Nei giorni scorsi a Trieste l’impegno quotidiano dell’Arma dei carabinieri nei confronti dei cittadini in difficoltà si è tradotto in un gesto di concreta vicinanza. Protagonista dei fatti un’anziana donna, non più deambulante, che aveva deciso di vendere la propria automobile, ormai inutilizzata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
