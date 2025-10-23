Deterrenza delle armi nucleari? Una truffa per giustificare ogni spesa militare | parla il Nobel per la Pace Florian Eblenkamp
Nel 2017 Florian Eblenkamp aveva 23 anni. Era un volontario di Ican, la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari. Quella campagna ottenne un risultato straordinario: il premio Nobel per la Pace 2017, per il ruolo cruciale nel portare all’attenzione mondiale le conseguenze catastrofiche dell’uso degli arsenali atomici. Fu l’anno del Trattato delle Nazioni Unite per la proibizione delle armi nucleari, adottato a New York nel luglio 2017. Oggi Florian è dirigente di Ican ed è in Italia, tra l’altro, per incontrare i gruppi parlamentari e partecipare all’audizione del comitato sui Diritti umani della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
