Detenuto obeso morto al carcere delle Vallette a Torino | inchiesta per omicidio colposo

La procura di Torino ha aperto un’inchiesta sulla vicenda di Francesco De Leo, il detenuto di 51 anni morto al carcere Lorusso e Cutugno di Torino lunedì 20 ottobre 2025. Ne dà notizia l’avvocato Luca Puce, che a lungo aveva assistito la vittima, affetta da una grave obesità. Il fascicolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it