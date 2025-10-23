Detenuto obeso morto al carcere delle Vallette a Torino | inchiesta per omicidio colposo

Torinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Torino ha aperto un’inchiesta sulla vicenda di Francesco De Leo, il detenuto di 51 anni morto al carcere Lorusso e Cutugno di Torino lunedì 20 ottobre 2025. Ne dà notizia l’avvocato Luca Puce, che a lungo aveva assistito la vittima, affetta da una grave obesità. Il fascicolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

