Detenevano oltre 10mila video pedopornografici | arrestati in flagranza di reato

Brindisireport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Detenevano più di 10.000 filmati contenenti materiale pedopornografico, i due uomini arrestati dopo essere stati colti in flagranza di reato dalla polizia di stato. Si tratta di un 70enne di Ostuni e un 50enne di Brindisi, finiti in manette al termine di una complessa operazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it



