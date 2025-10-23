Detenevano oltre 10mila video pedopornografici | arrestati in flagranza di reato

BRINDISI – Detenevano più di 10.000 filmati contenenti materiale pedopornografico, i due uomini arrestati dopo essere stati colti in flagranza di reato dalla polizia di stato. Si tratta di un 70enne di Ostuni e un 50enne di Brindisi, finiti in manette al termine di una complessa operazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

