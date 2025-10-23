Deposito abusivo e incendio di rifiuti pericolosi scatta il sequestro della polizia locale

SPECCHIA – Materiale accatastato e dato alle fiamme, controllo della polizia locale e scattano denuncia e sequestro dell’area utilizzata impropriamente come deposito di rifiuti speciali e pericolosi. Nelle scorse ore si registra un intervento degli agenti della polizia locale di Specchia in un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

