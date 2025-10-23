Depeche Mode | uscirà il bundle del film concerto DEPECHE MODE | M e l’album live

Depeche Mode hanno annunciato che il 5 dicembre uscirà il bundle del film concerto “DEPECHE MODE: M” e “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”, l’album live contenente 4 brani inediti tra cui “IN THE END”, disponibile in digitale da venerdì 24 ottobre. Il 5 dicembre usciranno due importanti pubblicazioni targate DEPECHE MODE, per celebrare la leggendaria band britannica: il cofanetto del film concerto “DEPECHE MODE: M” (versione 2DVD o versione 2Blu-ray), contenente anche il doppio CD con l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”; e le versioni in 2CD e in 4LP in 3 diverse colorazioni dell’album “MEMENTO MORI: MEXICO CITY” L’annuncio arriva in vista dell’uscita nelle sale italiane del film “DEPECHE MODE: M” (distribuito da Trafalgar Nexo Digital), prevista per il 28-29-30 ottobre, che racconta i tre concerti sold-out tenuti dai Depeche Mode al Foro Sol di Città del Messico durante il tour mondiale Memento Mori del 2023. 🔗 Leggi su 361magazine.com

