Denuncia per truffa contrattuale sull' Acr Messina Sciotto va in procura

23 ott 2025

L’ex patron dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, ha presentato ieri in Procura una denuncia per truffa contrattuale nei confronti della Aad Invest Group e dei suoi rappresentanti Doudou Cissé, Chateaux Alexandre e Stefano Alaimo, in relazione alla cessione dell’80% delle quote societarie del club. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

