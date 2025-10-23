Dentro la storica visita di re Carlo in Vaticano | la preghiera con Papa Leone XIV nella Cappella Sistina e gli altri nove appuntamenti della giornata
Dieci appuntamenti in una sola giornata per la storica visita di re Carlo III e della regina Camilla in Vaticano, nel cuore del Giubileo 2025. Una maratona di fede: dall’udienza privata con Papa Leone XIV alla preghiera congiunta nella Cappella Sistina, fino alla cerimonia a San Paolo fuori le Mura e agli incontri sulla sostenibilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
