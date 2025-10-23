Denny Loe lancia Aberforth | rap e melodia tra paure e affetti

Dal 23 ottobre 2025, Denny Loe pubblica Aberforth, singolo intenso disponibile su tutte le piattaforme digitali. Tra rap e melodia, il brano affronta la fragilità dei legami e il timore di vederli sfumare. Il titolo richiama il fratello di Silente della saga di Harry Potter, simbolo evocativo di rapporti complessi. Un ritorno personale, diretto, che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

