Delitto Garlasco la difesa di Sempio contro la fuga di notizie | Era già tutto sui giornali

Nuovo capitolo dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio e la sua famiglia si difenderanno con articoli di giornale, lanci di agenzia e trasmissioni televisive del 2016-2017 dall’accusa di aver conosciuto in anticipo i contenuti della prima inchiesta per il delitto di Garlasco che ha riguardato il 37enne di Voghera. Un’accusa che, per il momento, non è stata formalizzata nei loro confronti dalla Procura di Brescia (nessuno dei Sempio è iscritto sul registro degli indagati) ma è implicita nel capo d’imputazione per corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di aver ricevuto “20-30mila euro” per “favorire” Sempio nel procedimento penale numero 82832016. 🔗 Leggi su Lapresse.it

