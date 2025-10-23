Delitto di Garlasco l' alibi di Andrea Sempio vacilla e il caso dello scontrino diventa una tragedia

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi dubbi sull’alibi di Andrea Sempio: un supertestimone accende dubbi sullo scontrino del parcheggio legato al delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

delitto di garlasco l alibi di andrea sempio vacilla e il caso dello scontrino diventa una tragedia

© Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, l'alibi di Andrea Sempio vacilla e il caso dello scontrino diventa "una tragedia"

Leggi anche questi approfondimenti

delitto garlasco alibi andreaDelitto di Garlasco, l'alibi di Andrea Sempio vacilla e il caso dello scontrino diventa "una tragedia" - Nuovi dubbi sull’alibi di Andrea Sempio: un supertestimone mette in discussione lo scontrino del parcheggio legato al delitto di Chiara Poggi ... Come scrive virgilio.it

delitto garlasco alibi andreaDelitto di Garlasco, un supertestimone smonta l’alibi di Andrea Sempio: “Lo scontrino del parcheggio non era suo” - Nuovo colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco: un supertestimone, infatti, avrebbe smontato l’alibi di Andrea Sempio. Riporta tpi.it

delitto garlasco alibi andreaParla Andrea Sempio: «La mia verità sul delitto di Garlasco» - Lo scontrino del parcheggio, le accuse di corruzione, il Dna e la pista del Santuario. Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Alibi Andrea