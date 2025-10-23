Delitto Cella il pm | Cecere ha scaricato su Nada rabbia e frustrazione di una vita | Video

Ilsecoloxix.it

Prima parte della requisitoria del pubblico ministero sul delitto di Chiavari, giovedì prossimo le richieste di condanna. Ce ne parla Tommaso Fregatti, cronista del Secolo XIX. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

delitto cella il pm cecere ha scaricato su nada rabbia e frustrazione di una vita video

© Ilsecoloxix.it - Delitto Cella, il pm: "Cecere ha scaricato su Nada rabbia e frustrazione di una vita" | Video

