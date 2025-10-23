Del Piero mostra orgoglioso il regalo del Real in studio lo prendono in giro | ha la risposta pronta

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Del Piero nelle vesti di inviato per Real Madrid-Juventus ha ricevuto un regalo speciale dalla squadra spagnola. Una maglietta autografata di Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Piero Manzoni in mostra a Magazzino NY - L'arte di Piero Manzoni torna a New York grazie alla generosità della Fondazione Piero Manzoni e di Hauser & Wirth che hanno donato al museo Magazzino Italian Art due ambienti immersivi a grandezza ... Riporta ansa.it

Piero Manzoni in mostra a Milano - A Palazzo Reale un ricordo del geniale artista che, nonostante la breve carriera, segnò in modo indelebile l’arte italiana e internazionale del XX secolo Dal 26 marzo al 2 giugno, con una mostra a ... Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Piero Mostra Orgoglioso Regalo