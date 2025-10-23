Del Piero dentro al momento bianconero | Tudor non era la prima opzione C’è costantemente qualcosa che non va alla Juventus sta mancando un’identità! Parole chiare del Capitano!

Del Piero, leggenda della Juventus, ha parlato a CBS Sports Golazo del momento dei bianconeri dopo la sconfitta col Real Madrid. A CBS Sports Golazo, Alessandro Del Piero ha dato la sua visione sul momento che sta attraversando la Juventus. Ecco le parole della leggenda bianconera dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League propiziata dal gol di Bellingham. PAROLE – « La Juve è alla ricerca di qualcosa, non è ancora chiaro cosa. Ci sono stati molti cambiamenti, sappiamo quello che è successo alla fine della scorsa stagione e durante l’estate: Tudor onestamente non era la prima opzione, lo sappiamo tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero dentro al momento bianconero: «Tudor non era la prima opzione. C’è costantemente qualcosa che non va alla Juventus, sta mancando un’identità!». Parole chiare del Capitano!

Contenuti che potrebbero interessarti

SETTEMBRE GIALLOAZZURRO Il @frosinonecalcio celebra @fares.ghedjemis , il primo calciatore ad aggiudicarsi il Trofeo MVP della #SerieBKT 2025/26 Nella foto ufficiale il momento della premiazione da parte di Piero Doronzo, direttore generale - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, senti Del Piero: "Ai giocatori manca il fuoco dentro. Yildiz capitano? Se ha la fascia significa che la merita" - Momento difficile per i bianconeri, che dopo il successo con l'Inter non sono più riusciti a vincere ... Segnala msn.com

Del Piero a CBS: "Tudor non era la prima opzione, non ha ancora trovato l'undici titolare" - Alessandro Del Piero era presente al Bernabeu per assistere, in qualità di inviato per l'emittente CBS, la sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus. ilbianconero.com scrive

Del Piero: "Tudor non era la prima opzione, non ha ancora trovato l'undici titolare" - Alessandro Del Piero, ex numero 10 e capitano della Juventus, era presente al Bernabeu per assistere, in qualità di inviato per l'emittente CBS, alla sfida di Champions League persa per 1- Segnala msn.com