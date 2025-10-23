"E il sindaco che fa?" Per chi ha seguito in questi giorni i tumulti della politica viareggina, tra ritorni inaspettati (anche per gli assessori; Mei, Alberici e Pierucci hanno raccontato di aver appreso delle nomina di Tomei dalla pagina Fb del Comune) e clamorosi addii, la domanda è d’obbligo. Nel frattempo le pagine social di Giorgio Del Ghingaro sono rimaste ferme alle fontane che zampillano in piazza Zara, ormai pronta per una nuova inaugurazione, e per il momento il primo cittadino ha preferito non intervenire nemmeno per chiarire il terremoto in giunta. L’unica certezza è che Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, di rientro da Roma – dove i suoi uffici raccontano abbia trascorsa la travagliata giornata di martedì, per impegni istituzionali – è tornato a pianificare il futuro amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Del Ghingaro apre l’agenda. Già alla ricerca dei rinforzi per ripristinare la sua giunta