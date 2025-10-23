Dehors e tavolini il Tar annulla parte del regolamento di Roma | via libera alle pedane nel sito Unesco

Romatoday.it | 23 ott 2025

Il Tar del Lazio ha annullato parte del nuovo regolamento di Roma sull’occupazione di suolo pubblico con una sentenza emessa lo scorso 15 luglio. In particolare, i giudici hanno stralciato il divieto di posizionare pedane e dehors nelle zone pedonali e nel Sito Unesco. Parere positivo, invece. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

