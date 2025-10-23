Decoro urbano installate 15 fioriere in piazza Nigri | valorizzato uno dei luoghi storici della città
Nella mattinata di giovedì 23 ottobre, l’Amministrazione comunale ha avviato un intervento di decoro e valorizzazione di piazza Vincenzo Nigri, attraverso il posizionamento di fioriere individuate tra quelle disponibili a magazzino comunale, provenienti da precedenti forniture.In particolare, le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Decoro urbano, intervento straordinario di bonifica e controllo in piazza Gramsci a Siena - facebook.com Vai su Facebook
Decoro urbano, il Comune in azione: ripulita l’area del Commendone - Il Giunco - X Vai su X
RIFIUTI Trinitapoli: 15 nuove fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti - L’obiettivo è contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, tutelando il decoro urbano e la salute pubblica ... statoquotidiano.it scrive
Decoro urbano a Benevento, nuove panchine in centro storico - Questa mattina i tecnici incaricati dal Comune di Benevento hanno installato tre nuove sedute in centro storico, a piazza IV Novembre, proprio davanti alla Rocca dei Rettori, ... Scrive ilmattino.it
Ora si cambia per migliorare il decoro urbano - Contributi a fondo perduto fino a 5mila euro per le micro, piccole e medie imprese. Da ilgiorno.it