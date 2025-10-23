Decò Juvecaserta vittoria rotonda dell' under 15 Gold contro la Miwa Benevento
Inizia con una larga vittoria il campionato under15 gold della Decò Juvecaserta 2021. Il quintetto allenato da coach Massimiliano Palmisani e del suo assistente Mario Marzuillo, nella gara di esordio, si è aggiudicata la gara con i coetanei della Miwa Benevento per 81-54. I giovanissimi. 🔗 Leggi su Today.it
