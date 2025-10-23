Decò Juvecaserta vittoria rotonda dell' under 15 Gold contro la Miwa Benevento

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia con una larga vittoria il campionato under15 gold della Decò Juvecaserta 2021. Il quintetto allenato da coach Massimiliano Palmisani e del suo assistente Mario Marzuillo, nella gara di esordio, si è aggiudicata la gara con i coetanei della Miwa Benevento per 81-54. I giovanissimi. 🔗 Leggi su Today.it

