De Zerbi sulla sconfitta del Marsiglia in rimonta | Abbiamo pagato gli errori arbitrali

Il Marsiglia ha perso 2-1 in rimonta contro lo Sporting Lisbona. Gli uomini di Roberto De Zerbi erano rimasti in dieci per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Emerson Palmieri. Le parole di De Zerbi. Ai microfoni di Canal+, il tecnico si è sfogato contro la gestione arbitrale del match: « Credo che anche in 10 non abbiamo sofferto troppo. Poi loro hanno fatto entrare giocatori di qualità, che erano freschi e anche se eravamo in cinque dietro, abbiamo avuto qualche problema, ma ero abbastanza tranquillo, anche con un giocatore in meno. A mio parere, abbiamo pagato per gli errori arbitrali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

