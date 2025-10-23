De Zerbi contro l' arbitro e la stampa | Dalle domande che mi fate non vi siete accorti che

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi attraversa un periodo a due facce. In Ligue 1 la squadra comanda la classifica, ma in Champions League fatica a imporsi, come dimostra la recente sconfitta per 2-1 sul campo dello Sporting Lisbona. L’espulsione di Emerson Palmieri ha inevitabilmente pesato sull’andamento del match, ma a far discutere è stato soprattutto il duro sfogo di De Zerbi nel post partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Zerbi contro l'arbitro e la stampa: "Dalle domande che mi fate non vi siete accorti che..."

$DeZerbi attacca l'arbitro, ma c'è chi non è d'accordo: "Il $Marsiglia ha perso per colpa sua" - X Vai su X

Lo Sporting ha rimontato 2-1 quando il Marsiglia era in 10. A Canal+: «Credo che anche in 10 non abbiamo sofferto troppo. Ma l'arbitro non era pronto per una partita di questo livello». - facebook.com Vai su Facebook

Marsiglia, De Zerbi irritato: "L'arbitro non era abbastanza bravo, abbiamo pagato i suoi errori" - L'Olympique Marsiglia stava conducendo le danze ieri nel match di Champions League contro lo Sporting allo stadio di Alvalade, grazie alla rete di. Da tuttomercatoweb.com

De Zerbi attacca l'arbitro, ma c'è chi non è d'accordo: "Il Marsiglia ha perso per colpa sua" - Dal vantaggio francese firmato Paixao all'espulsione di Emerson Palmieri prima dell'intervallo, fino ad arrivare alla beffa finale targata Alisson Santos. msn.com scrive

Nasri critico su De Zerbi: «La partita non è stata persa per colpa dell’arbitro, le sue sostituzioni sono state poco coraggiose» - L'ex centrocampista Samir Nasri duro sulla gestione della partita da parte di Roberto De Zerbi. Scrive ilnapolista.it