De Rossi e il legame con l’Ostiamare | l’aneddoto del CEO Beccaceci

Nelle ultime settimane sono circolate alcune voci riguardanti un possibile ritorno in panchina di Daniele De Rossi, che fino a questo momento non si sono però concretizzate, mantenendo solamente il proprio ruolo di presidente dell’Ostiamare. Proprio riguardo questa sua esperienze, il CEO Beccaceci ha raccontato un aneddoto che dimostra la vicinanza al club dell’ex centrocampista della Roma. Beccaceci: “Ad ogni trasferta andiamo sempre con la macchina di Daniele”. Questo le parole di Beccaceci a SerieD24.com: “ Daniele ci segue sempre, siamo sempre insieme. In ogni trasferta partiamo insieme, con la sua macchina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi e il legame con l’Ostiamare: l’aneddoto del CEO Beccaceci

