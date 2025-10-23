De Pascale Pd dice perché Meloni non ha torto a chiedere all’Ue una svolta pragmatica sull’ambiente

Ilfoglio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato sul Consiglio europeo, ha avvertito che l’Italia non potrà sostenere la revisione della legge europea sul clima “senza un vero cambio di approccio”. Ha. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

de pascale pd dice perch233 meloni non ha torto a chiedere all8217ue una svolta pragmatica sull8217ambiente

© Ilfoglio.it - De Pascale (Pd) dice perché Meloni non ha torto a chiedere all’Ue una svolta pragmatica sull’ambiente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

de pascale pd diceDe Pascale (Pd) dice perché Meloni non ha torto a chiedere all'Ue una svolta pragmatica sull'ambiente - Romagna riconosce come l'approcio europeo al clima sia stato "fallimentare" e sottolinea come la neutralità tecnologica sia "essenziale" ... Si legge su ilfoglio.it

de pascale pd diceDe Pascale: "Al Pd manca una risposta forte sul calo della produzione industriale" - "Nessuno avrebbe scommesso su Meloni premier ai tempi del governo Draghi". Riporta ilfoglio.it

de pascale pd diceDe Pascale: “Se salta l’Emilia-Romagna, sono già saltate tre quarti delle Regioni italiane” - Romagna: “I fondi del Governo non bastano per potenziare i servizi. Lo riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: De Pascale Pd Dice