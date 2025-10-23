De Pascale Pd dice perché Meloni non ha torto a chiedere all’Ue una svolta pragmatica sull’ambiente

Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato sul Consiglio europeo, ha avvertito che l'Italia non potrà sostenere la revisione della legge europea sul clima "senza un vero cambio di approccio".

