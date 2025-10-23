“De Bruyne è un problema”, questo il punto, secondo la Gazzetta dello Sport. Forse il problema del Napoli e di Conte che devono darsi una svegliata prima che il disastro sia troppo empio per porvi rimedio. Tre sconfitte in cinque gare sono già troppe e sabato c’è l’Inter. “ Kevin De Bruyne è una risorsa o un problema? Partiamo da una certezza: messo nel contesto giusto, De Bruyne sarà sempre un valore aggiunto. Per la squadra e per il suo allenatore. Il problema, oggi, è che il Napoli ha dovuto (voluto?) cambiar pelle per inserire uno dei migliori centrocampisti al mondo dell’ultimo decennio. Che però, al momento, fatica a prendere in mano la squadra, a essere la luce che illumina la manovra offensiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne è una risorsa o un problema? (Gazzetta)