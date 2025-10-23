De Bruyne al bivio | Conte valuta nuove soluzioni per esaltarlo
Il rendimento di Kevin De Bruyne continua a far discutere in casa Napoli. Secondo La . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Scopri altri approfondimenti
Formazione del Napoli con Neymar e De Bruyne: fa "impressione". Ma c'è un problema areanapoli.it/share/609822/ E' solo un gioco, un esercizio di fantasia. - facebook.com Vai su Facebook
"De Bruyne è un problema", Gazzetta: "Conte prepara due novità tattiche" - "De Bruyne è un problema" si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Segnala tuttonapoli.net
Napoli, Conte valuta De Bruyne falso nove contro il PSV: bocciato Lucca, Hojlund out e McTominay in dubbio - Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico salentino starebbe pensando di impiegare Kevin De Bruyne come falso nove, rinunciando di fatto a un centravanti di ruolo. Secondo gonfialarete.com
Antonio Conte sta pensando a un altro cambio ruolo per Kevin De Bruyne - Ci sarebbe un'inaspettata novità in casa Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. Secondo dailynews24.it