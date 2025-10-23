D&C SpA presenta la sua nuova identità | un rebranding che celebra la convivialità

MILANO – L’anno 2025 segna per D&C S.p.A. l’avvio di un significativo percorso di rebranding. Tale iniziativa si inserisce in una strategia aziendale che mira a elevare il valore percepito del marchio e a consolidare ulteriormente il suo posizionamento nel settore premium del food & beverage. Questo progetto trascende un semplice aggiornamento visivo; rappresenta, infatti, un passo strategico fondamentale per intensificare la connessione con clienti e partner, comunicando l’identità e i valori dell’azienda in modo più diretto e autentico. Il processo di rebranding, curato da Lucrezia Fazio Boerci, Art Director e Graphic Designer della società, si distingue per il recupero dell’inconfondibile identità cromatica arancione, da sempre elemento distintivo dell’azienda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

