D&C SpA presenta la sua nuova identità | un rebranding che celebra la convivialità
MILANO – L’anno 2025 segna per D&C S.p.A. l’avvio di un significativo percorso di rebranding. Tale iniziativa si inserisce in una strategia aziendale che mira a elevare il valore percepito del marchio e a consolidare ulteriormente il suo posizionamento nel settore premium del food & beverage. Questo progetto trascende un semplice aggiornamento visivo; rappresenta, infatti, un passo strategico fondamentale per intensificare la connessione con clienti e partner, comunicando l’identità e i valori dell’azienda in modo più diretto e autentico. Il processo di rebranding, curato da Lucrezia Fazio Boerci, Art Director e Graphic Designer della società, si distingue per il recupero dell’inconfondibile identità cromatica arancione, da sempre elemento distintivo dell’azienda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Milano - Caffè Toraldo presenta “Roast Master” a Host Milano: nasce la nuova linea di Specialty Coffee tra tradizione e innovazione #Eventi #CaffèToraldo #RoastMaster #HostMilano #Caffè #MadeinNaples #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo contratto scuola, Aran presenta nuova bozza di testo. lavoro agile e contrattazione integrativa tra le novità. Nuova riunione il 9 ottobre - X Vai su X