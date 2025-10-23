Dazn Rebecca McCloy nuova Cco

Rebecca McCloy sarà la nuova Chief commercial officer di Dazn. La manager, già da novembre 2025, guiderà la strategia globale della piattaforma di intrattenimento sportivo. Con lei la società punta ad acquisire nuovi diritti sportivi e a coinvolgere i tifosi attraverso iniziative commerciali di altro profilo. McCloy è un profilo di alto livello e vanta più di 12 anni di esperienza in Foxtel Group, società di riferimento per lo sport in Australia con quattro milioni di abbonati e oltre 50 eventi nel proprio pacchetto. La nuova Cco sostituirà Marc Watson, ex co-fondatore di Eleven Sports, che invece collaborerà a stretto contatto con il Ceo Shay Segev per lo sviluppo dell’azienda. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazn, Rebecca McCloy nuova Cco

