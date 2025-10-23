Dazn lancia l’assalto ai diritti esclusivi per la Champions dal 2027 con i capitali sauditi Guardian
Il colosso dello streaming Dazn, sostenuto dai capitali sauditi, prepara un’offerta per assicurarsi la trasmissione mondiale della Champions League a partire dal 2027. Ne scrive il Guardian La strategia di Dazn con i capitali sauditi. “A febbraio, Surj Sports Investment – società saudita – ha acquisito una quota del 10% di Dazn per un miliardo di dollari (circa 747 milioni di sterline). Questo due mesi dopo che la piattaforma di streaming aveva accettato di pagare la stessa cifra alla Fifa per i diritti globali esclusivi del Mondiale per Club. Dazn ha dichiarato di aver raggiunto un’audience di 2,7 miliardi per il torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
