david duchovny alle prese con jack whitehall nel trailer della nuova serie malice

La star di X-Files torna sul piccolo schermo in occasione dello show che debutterà in streaming su Prime Video nel mese di novembre. Il 14 novembre debutterà in streaming su Prime Video la nuova serie Amazon intitolata Malice, con star David Duchovny, Jack Whitehall e Carice van Houten. Nell'attesa è stato condiviso il trailer che regala le prime anticipazioni sulla storia che vede coinvolta una famiglia benestante e un tutor che sembra nascondere più di un segreto durante un'estate in Grecia che si preannuncia davvero indimenticabile. Cosa racconterà Malice La serie è stata creata da James Wood, già autore e creatore di Quacks, e co-autore della sitcom Rev. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

