David da 5 in pagella secondo Tuttosport Giudizio severo sulla prestazione del canadese | Partecipa alla frittata che costa… Ecco il voto!

David è stato giudicato con un 5 in pagella secondo Tuttosport dopo Real Madrid Juve. Ecco il voto per l’attaccante canadese. Una serata da dimenticare, un’altra prestazione che non convince. La notte del Santiago Bernabéu, amara per la sconfitta della Juventus, è stata particolarmente difficile per Jonathan David. L’attaccante canadese, entrato nella ripresa, non è riuscito a incidere e si è preso una pesante insufficienza da Tuttosport: un 5 in pagella, accompagnato da un giudizio severo. REAL MADRID JUVE 1-0: LA CRONACA Bocciato: “Partecipa alla frittata”. Secondo il quotidiano torinese, l’ex bomber del Lille avrebbe « partecipa con Openda nella frittata che costa il match alla Juve ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

