David Beckham pollice verde ora coltiva fave e cipolle | come è nata la passione per il giardinaggio

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Beckham sfoggia sui social il suo stile di vita all'insegna del pollice verde, immerso tra le piante raccoglie fave e cipolle rosse. Giardinaggio e calcio sembrano ormai passioni irrinunciabili per la quotidianità della star inglese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

david beckham pollice verdeDavid Beckham pollice verde, ora coltiva fave e cipolle: come è nata la passione per il giardinaggio - David Beckham sfoggia sui social il suo stile di vita all'insegna del pollice verde, immerso tra le piante raccoglie fave e cipolle rosse ... Si legge su fanpage.it

L'orologio indossato da David Beckham a Wimbledon è davvero superlativo e costa solo 4200 euro - Ha indossato un completo del suo nuovo fashion partner Boss: un abito monopetto in lana vergine beige (sì, fa ... Segnala gqitalia.it

David Beckham, un cavaliere elegante nonostante il «gessato» (e tutti gli altri look del primo giorno di Wimbledon 2025) - nominato «Sir» da re Carlo è stata la star della prima caldissima giornata di Wimbledon 2025. Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: David Beckham Pollice Verde