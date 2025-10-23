David Beckham nell' orto a coltivare cipolle | il video diventa virale

L'ex campione, da sempre amante della vita di campagna, mostra con orgoglio i frutti della sua fatica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - David Beckham nell'orto a coltivare cipolle: il video diventa virale

