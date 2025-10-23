AREZZO "I dati sui rifiuti vanno letti non in maniera rigida e lineare ma nell’ambito di un trend che sta confermando la crescita della raccolta differenziata ad Arezzo ". Così l’assessore all’ambiente Marco Sacchetti commenta il rapporto " Ecosistema Urbano " 2025, invitando a "non leggere la questione con una logica da classifica calcistica, come se il campionato fosse finito, ma guardando al percorso intrapreso e ai risultati conseguiti nel tempo". Dal 2019, spiega l’assessore, Comune e Sei Toscana hanno avviato un processo di riorganizzazione del sistema di raccolta che "ha dovuto fare i conti con la pandemia, l’inflazione e il caro energia, ma che oggi sta arrivando a compimento con investimenti crescenti sul porta a porta e sull’ammodernamento del servizio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dati sui rifiuti: "Siamo migliorati". Sacchetti replica al report verde