Dati energia e credito | così La Fenice Group cambia i cantieri

Tra normative in evoluzione e transizione energetica, La Fenice Group ha scelto di crescere. Dalla sede di Teverola (Ce), l’azienda guidata da Nicola Gabella ripensa i cantieri con tecnologie avanzate, sostenibilità e servizi finanziari dedicati, trasformando ogni progetto in un percorso concreto verso efficienza e qualità. Un’identità costruita su flessibilità, tecnologia e responsabilità ambientale Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dati, energia e credito: così La Fenice Group cambia i cantieri

Contenuti che potrebbero interessarti

I dati provengono dal primo report pubblicato del Paesc, il Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima che l’amministrazione comunale ha adottato nel 2022 - facebook.com Vai su Facebook

L'edizione 2025 del rapporto "L'energia dell'UE in cifre" fornisce i dati definitivi del 2023 e dimostra che l'UE continua a compiere progressi nell'aumento della quota delle #rinnovabili nel mix energetico. - X Vai su X

Credito d’imposta energia e gas: comunicazione dei consumi alle imprese - ARERA, l'Autorità che si occupa di regolamentare il mercato dell'energia elettrica e del gas in Italia, ha stabilito che entro il 30 maggio 2023 le imprese non energivore e non gasivore possono ... Come scrive ipsoa.it

Quando l’energia va a “credito“ - Funziona a pieno ritmo lo “Sportello Energia”, creato ad hoc da Confcommercio, e attivo solo da pochi giorni allo scopo di fornire assistenza e supporto ai propri associati nel richiedere i cosiddetti ... Si legge su lanazione.it

Crediti d'imposta per il caro energia - Nello specifico si tratta dei seguenti tax credit: 1) credito d’imposta per le imprese energivore relativo alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ... ipsoa.it scrive