“Datemi l’ergastolo”. Le mani alzate davanti agli agenti della Polizia locale che lo stavano cercando da ore. Così con la voce quasi calma, Luigi Morcaldi, 64 anni, che aveva accoltellato a morte l’ex moglie, ha chiuso la sua giornata di sangue. Era tra gli alberi del Parco Nord, dove aveva vagato per ore, sporco di sangue e dove ha gettato il coltello con cui ha massacrato Luciana Ronchi, spirata al Niguarda dove hanno tentato di salvarle la vita. Il femminicida era lì: “Mi stavate cercando, ma io ero sempre qua”. Non si era mai davvero allontanato dal luogo del delitto, da quella casa di via Grossini dove fino a tre anni fa aveva vissuto con l’ex moglie e dove alcuni vicini lo avevano visto appostato come in agguato almeno da una settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Datemi l’ergastolo”, così il femminicida Luigi Morcaldi si è arreso alla polizia dopo aver ucciso Luciana Ronchi