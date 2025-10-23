Danni della tromba d’aria nel 2022 Riaperti i termini per avere i ristori

La Protezione civile nazionale, tramite la struttura Regionale, ha comunicato la riapertura per il risarcimento danni provocati dalla devastante tromba d’aria del 17-19 agosto 2022 (e per le grandinate del 2023, che per fortuna non arrecarono particolari danni al territorio di Bondeno ). Di conseguenza, a seguito dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 11582025 e del successivo decreto del presidente della Regione n. 188 del 6 ottobre 2025, anche gli uffici comunali di Bondeno prenderanno in esame eventuali richieste di risarcimento da parte di cittadini e imprese. I soggetti interessati sono coloro che, all’indomani dei danni provocati dal maltempo dell’agosto ’22 o luglio ’23, avevano effettuato con apposito modulo una segnalazione dei danni (anche senza procedere alla successiva richiesta di risarcimento nei termini previsti), oppure avevano presentato relativa domanda per i ristori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danni della tromba d’aria nel 2022. Riaperti i termini per avere i ristori

