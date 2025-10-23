Danneggia tre auto in un corsello e ruba due paia di occhiali da una Tesla | 39enne finisce in carcere
Bergamo. Si è intrufolata nel corsello di un condominio di via Paleocapa, ha danneggiato tre auto e da una di queste ha rubato due paia di occhiali. Ma il custode dell’immobile si è accorto della sua presenza, l’ha bloccata e ha chiamato le forze dell’ordine. In manette per tentato furto e danneggiamento è finita F.M., marocchina di 39 anni, senza fissa dimora. Erano circa le 6 del mattino di martedì 21 ottobre quando il portinaio ha sentito dei rumori sospetti arrivare dalla zona box dell’immobile. Così è andato a vedere cosa stava succedendo e ha trovato la donna intenta a frugare all’interno dell’abitacolo della Tesla di un condomino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
