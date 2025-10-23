Dammi 50 euro e ti restituisco il telefono | colto in flagrante a Ladispoli

Ladispoli, 23 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato in flagranza, un cittadino straniero di 57 anni, residente a Cerveteri, gravemente indiziato del reato di estorsione. L’episodio è avvenuto lo scorso pomeriggio all’interno di un bar della zona di Ladispoli, dove un avventore è stato vittima del furto del telefono cellulare. Poco dopo, la vittima è stata contattata da una persona che, riferendo di essere in possesso del dispositivo, gli ha proposto per riaverlo di versare la somma di 50 euro. La vittima si è recata presso la stazione Carabinieri del posto per informarli di quello che era accaduto, così è stato predisposto un mirato servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

