Damiano David rifatto? Parla l' esperta e rivela un dettaglio interessante

Damiano David è la nostra rockstar internazionale. Il successo planetario ottenuto con i Måneskin - tra premi, concerti sold out e una popolarità che pochi artisti italiani possono vantare - lo ha trasformato anche in un vero e proprio sex symbol. Molti apprezzavano Damiano già ai tempi di X. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Certificazione L'album "Funny little fears" di Damiano David è stato certificato Oro in Polonia per aver raggiunto 15.000+ vendite. - facebook.com Vai su Facebook

| Damiano David tonight on stage during his show at Palazzo dello Sport in Rome, Italy. © vivoconcerti | qbmusica - X Vai su X

Damiano David rifatto? La sua reazione al video di un chirurgo estetico “seppellisce” qualsiasi ipotesi - Damiano David ha “seppellito” sotto una risata in maiuscolo le ipotesi di un chirurgo estetico, la dottoressa Alessandra Cecchini, secondo la quale il cantante avrebbe fatto dei ritocchi al viso, ma “ ... Riporta msn.com

“Tornare coi Maneskin? Dobbiamo essere tutti ben riposati e fare qualcosa che sentiamo davvero, non per forza”: parla Damiano David - A pensarci sembra ieri che c’erano i Maneskin e poi un giorno, all’improvviso, non c’erano più, tutti con progetti solisti, Victoria da dj, gli altri da musicisti. Come scrive ilfattoquotidiano.it

“Il ritorno dei Maneskin? Dobbiamo essere riposati. La prima cosa che faremo dobbiamo davvero sentirla dentro e che non sembri lavoro”: parla Damiano David - Damiano David lo scorso maggio ha lanciato il suo primo progetto solista “Funny Little Fears” che sta portando già in giro per alcuni Festival estivi internazionali dal primo giugno e sarà in giro ... Come scrive ilfattoquotidiano.it