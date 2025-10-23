Dall’Uzbekistan alla Lombardia ecco i primi infermieri | Azione concreta contro carenza di personale

Milano, 23 ottobre 2025 – In Lombardia sono attivi 38.105 infermieri, secondo i numeri forniti dalla Regione. Per una copertura ottimale, escluso il turnover, ne servirebbero altri 3.653. Per affrontare questo problema molto sentito negli ospedali lombardi sono arrivati rinforzi dall’Uzbekistan. Proprio oggi il presidente della Regione Attilio Fontana a Palazzo Lombardia ha dato il benvenuto gruppo di dieci infermieri uzbeki, arrivati sul territorio grazie al programma di formazione e cooperazione con i Paesi esteri. Il periodo di formazione. “L’arrivo di questi professionisti – ha spiegato Fontana – è frutto degli accordi siglati durante la missione istituzionale della Regione a Tashkent. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

