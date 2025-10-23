Dalle regionali alle comunali il Pd cittadino al lavoro per un nuovo progetto di centrosinistra

L'analisi del voto regionale e le prospettive politiche della città sono state al centro dell'assemblea cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria, convocata ieri dalla segretaria Valeria Bonforte nella sede di via Filippini.Alla riunione hanno preso parte gli amministratori comunali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it