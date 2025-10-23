Dalle regionali alle comunali il Pd cittadino al lavoro per un nuovo progetto di centrosinistra

Reggiotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'analisi del voto regionale e le prospettive politiche della città sono state al centro dell'assemblea cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria, convocata ieri dalla segretaria Valeria Bonforte nella sede di via Filippini.Alla riunione hanno preso parte gli amministratori comunali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

regionali comunali pd cittadinoReggio Calabria, il Pd cittadino guarda al futuro: “subito al lavoro per un nuovo progetto di centrosinistra” - Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede di via Filippini, l’assemblea cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria, convocata dal segretario Valeria Bonforte per un confronto aperto sull’anali ... Segnala strettoweb.com

regionali comunali pd cittadinoReggio, Bonforte (PD): “Ripartiamo da un progetto vero di centrosinistra” - L'incontro è stato occasione per un confronto aperto sull’analisi del voto regionale e sulle prospettive politiche della città ... Si legge su reggiotv.it

regionali comunali pd cittadinoGiuseppe Tanzarella: «Io candidato alle regionali con il Pd, c'era un accordo». E spunta il verbale di una riunione del 2023 - C’era un accordo per cui Giuseppe Tanzarella, avvocato di Ostuni, avrebbe dovuto essere candidato con il Partito Democratico o con una civica vicina al Pd alle prossime elezioni ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Comunali Pd Cittadino