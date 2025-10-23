Le ultime rivelazioni su Massimo Lovati lasciano a dir poco attoniti: l'ex legale di Andrea Sempio, al centro dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, sarebbe uno dei futuri concorrenti del Grande Fratello Vip. Non solo. Lovati avrebbe addirittura un agente a seguirlo. Dalle aule di tribunale, dove si dibatte su un caso davvero oscuro e terribile avvenuto nel nostro Paese, l'avvocato passa dunque alla televisione. Ormai non è più il legale di Sempio, e tutto fa pensare che i suoi progetti futuri siano orientati su altro. A dare questa indiscrezione è stato Davide Maggio, nel corso di una puntata di TvTalk. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalle aule di tribunale alla tv. Lovati punta al Grande Fratello Vip?