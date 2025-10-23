Dalla Romagna all' Inghilterra | i mosaici ravennati nella nuova Ambasciata italiana di Londra

Una selezione delle copie dei Mosaici antichi dei Monumenti Unesco di Ravenna, testimonianza della grande tradizione musiva bizantina, è tra i protagonisti dell’allestimento della nuova sede dell’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito, inaugurata a Londra alla presenza del vice presidente del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

