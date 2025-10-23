Dalla Metrocity oltre 4 milioni per le strade | Falcomatà sulle dichiarazioni del sindaco di Caulonia

“Fuori luogo la presa di posizione dell’amministrazione comunale di Caulonia secondo la quale la Città metropolitana di Reggio Calabria affronti i problemi riguardanti il territorio ionico con inerzia”.Il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il consigliere delegato ai lavori pubblici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Falcomatà e Mantegna: “Da Metrocity investimenti da oltre 4 milioni per le strade di Caulonia - https://ilmetropolitano.it/2025/10/22/falcomata-e-mantegna-da-metrocity-investimenti-da-oltre-4-milioni-per-le-strade-di-caulonia/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Falcomatà e Mantegna: “Da Metrocity investimenti da oltre 4 milioni per le strade di Caulonia - “risultano stucchevoli, e strumentali, le parole del Sindaco Cagliuso che dovrebbe conoscere bene l’impegno e l’attenzione ... Si legge su ilmetropolitano.it

