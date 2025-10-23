dalla giustizia al business giorni produttivi per le relazioni roma riad

Due eventi che confermano la progressiva istituzionalizzazione di un rapporto ormai strategico. Nel giro di 48 ore, Roma è stata protagonista dello slancio nella cooperazione con Riad, con il regno saudita che si dimostra tra i principali partner italiani in Medio Oriente. Mercoledì 22 ottobre, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ricevuto l’omologo saudita Waleed bin Mohammed al-Smaani per firmare un protocollo sulla cooperazione giudiziaria. “Guardiamo alla relazione fra Arabia Saudita e Italia in un’ottica strategica, che ovviamente prevede la collaborazione in tema di giustizia”, ha commentato al termine dell’incontro il ministro saudita, “e auspichiamo che dopo la firma del protocollo di oggi, si proceda a rafforzare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel settore giudiziario”. 🔗 Leggi su Formiche.net

