Dalla giustizia al business giorni produttivi per le relazioni Roma-Riad
Due eventi che confermano la progressiva istituzionalizzazione di un rapporto ormai strategico. Nel giro di 48 ore, Roma è stata protagonista dello slancio nella cooperazione con Riad, con il regno saudita che si dimostra tra i principali partner italiani in Medio Oriente. Mercoledì 22 ottobre, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ricevuto l’omologo saudita Waleed bin Mohammed al-Smaani per firmare un protocollo sulla cooperazione giudiziaria. “Guardiamo alla relazione fra Arabia Saudita e Italia in un’ottica strategica, che ovviamente prevede la collaborazione in tema di giustizia”, ha commentato al termine dell’incontro il ministro saudita, “e auspichiamo che dopo la firma del protocollo di oggi, si proceda a rafforzare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel settore giudiziario”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
I collaboratori di giustizia Tommaso Schisa e Rosario Rolletta hanno concorso a chiarire alla magistratura come funziona il business della droga a Ponticelli. - facebook.com Vai su Facebook
Il Dipartimento di Giustizia vedrà Maxwell a giorni - Il Dipartimento di Giustizia incontrerà Ghislaine Maxwell, la socialite complice di Jeffrey Epstein, nei prossimi giorni. Riporta ansa.it
Caso Epstein: il Dipartimento di Giustizia vedrà Maxwell a giorni - Il Dipartimento di Giustizia incontrerà Ghislaine Maxwell, la socialite complice di Jeffrey Epstein, nei prossimi giorni. Secondo ansa.it
Giustizia, Parodi (ANM): "La Magistratura non fa azioni contro la riforma e lo dimostrano i fatti di questi giorni" - La nota dell'ANM: "la riforma addomestica i magistrati, dibatteremo fino al referendum" "La giornata di oggi non è che una tappa, sebbene importante, di un lungo percorso che porterà i cittadini - Secondo affaritaliani.it