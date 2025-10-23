Dalla fibromalgia ai disturbi alimentari | tutte le nuove prestazioni gratuite della sanità pubblica
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato i nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea), aggiornando quanto previsto dal decreto del 12 gennaio 2017. Si tratta, in parole povere, delle prestazioni che tutta la sanità pubblica è obbligata (almeno teoricamente) a fornire gratuitamente su scala. 🔗 Leggi su Today.it
