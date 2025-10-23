Dal Parlamento israeliano il primo ' sì' per annettere la Cisgiordania Rubio | Mette a rischio il piano di Trump per la pace

23 ott 2025

Durante la visita del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, la Knesset (il parlamento israeliano) ha approvato in via preliminare la proposta per estendere alla Cisgiordania la sovranità di Israele.Il segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso nelle prossime ore in Israele per. 🔗 Leggi su Today.it

