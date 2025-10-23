Dal Mondiale Under 20 alla Serie B | chi è Gady Beyuku l' oro del Modena

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzino francese, 19 anni, è uno dei giovani più interessanti di una squadra che sogna il gran ritorno in Serie A. Lui ha un obiettivo: giocare nel Real Madrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

